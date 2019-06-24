На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 июня 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя - Огнйен Йович, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВС) полковник-лейтенант Гарри О`Коннор.

Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, Мартин Шустер и представитель ГПВС полковник-лейтенант Ральф Босхард.