Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Мезем, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Агдам Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Агдамского и Ходжавендского районов.