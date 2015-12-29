​Министр обороны Азербайджана: Враг в панике, от испуга он ищет место, чтобы спрятаться

"Инициатива на фронте на нашей стороне. Боевая готовность азербайджанского солдата, могущество его оружия, меткий выстрел, точный удар позволили в течение года нанести врагу сокрушительный удар, в результате которого он понес значительные потери"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Враг в панике, от испуга он ищет место, чтобы спрятаться. Перед нашим солдатом, прошедшим боевое учение и набравшим опыт при боевой ситуации в ходе военных учений, поставлена единственная задача - преследовать врага везде и всюду, выявить его место и уничтожить. Реальная военная мощь Азербайджана позволяет это".

Как сообщает Report, об этом на церемонии, посвященной выпуску слушателей офицерских курсов в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

На мероприятии с участием молодых офицеров сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана. Затем прозвучал государственный гимн.

Отметив о развитии армии в результате заботы, оказываемой президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым, генерал-полковник З.Гасанов сказал: "Перед нашими Вооруженными силами стоит такая важная задача, как освобождение от вражеской оккупации Нагорного Карабаха и других территорий. Враг должен осознать, что уже наступило время для выхода с наших исконных территорий".

Министр обороны однозначно подчеркнул, что на личный состав Вооруженных сил возложена ответственность за полный разгром оккупанта и его вывод с наших территорий: "Инициатива на фронте на нашей стороне. Боевая готовность азербайджанского солдата, могущество его оружия, меткий выстрел, точный удар позволили в течение года нанести врагу сокрушительный удар, в результате которого он понес значительные потери. Враг находится в панике", - добавил министр.

В заключение министр обороны пожелал готовящимся к отправке в воинские части молодым офицерам примерной службы во имя будущего Азербайджана, укрепления оборонной мощи нашей армии и государства и призвал быть сильными и смелыми.