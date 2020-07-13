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Минобороны: Никакой потери территории азербайджанской стороной не произошло

Минобороны: Никакой потери территории азербайджанской стороной не произошло В настоящее время подразделения Азербайджанской армии находятся на своих позициях
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 15:08
Минобороны: Никакой потери территории азербайджанской стороной не произошло

"Никакой потери территории азербайджанской стороной не произошло".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

В.Даргяхлы отметил, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, совершив попытку захватить наши позиции на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной государственной границы, использовали артиллерийское оружие.

"Среди гражданского населения никаких потерь нет. В настоящее время подразделения Азербайджанской армии находятся на своих позициях и предпринимают ответные меры против врага", - отметил Даргяхлы.

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