Минобороны: Никакой потери территории азербайджанской стороной не произошло

"Никакой потери территории азербайджанской стороной не произошло".
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
В.Даргяхлы отметил, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, совершив попытку захватить наши позиции на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной государственной границы, использовали артиллерийское оружие.
"Среди гражданского населения никаких потерь нет. В настоящее время подразделения Азербайджанской армии находятся на своих позициях и предпринимают ответные меры против врага", - отметил Даргяхлы.