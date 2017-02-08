Минобороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения диверсионной группы армян - ВИДЕО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения диверсионной группы армян.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, на видеокадрах запечатлены моменты открытия огня подразделениями Вооруженных сил Азербайджана по армянской диверсионной группе, побега находящихся в панике членов группировки, перевозки на автомобилях погибших и раненых, а также уничтожения военных автомобилей.

Отметим, что 7 февраля, начиная с 16:55 часов, подразделения армянских вооруженных сил, применяя крупнокалиберное оружие, минометы и пушки, в различных направлениях фронта подвергли обстрелу позиции наших войск на передней линии обороны.

В результате принятых неотложных мер, ответным огнем наших подразделений были уничтожены различные инженерные сооружения и огневые точки противника.

Министерство обороны не исключает, что обстреливая позиции Вооруженных сил Азербайджана из крупнокалиберного оружия, армянские вооруженные формирования преследовали цель отвлечь внимание от попытки осуществить диверсию в другом направлении фронта в Нагорном Карабахе. "Однако, благодаря бдительности наших подразделений, активность врага была заранее обнаружена. В результате предпринятых действий, противник, понеся потери, был вынужден отступить".

Вооруженные силы Азербайджана не понесли никаких потерь, и в настоящее время полностью контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта.