МИД: Утверждения армян не что иное, как лицемерие и обман международной общественности

"Заявление высокопоставленного лица властей Армении о прокладке новой, именуемой "южное направление" дороги вдоль наших оккупированных территорий - очередной показатель того, что истинным намерением Армении является сохранение опирающегося на военную оккупацию статуса-кво, препятствование мирному урегулированию конфликта и аннексия оккупированных территорий Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном министерством иностранных дел Азербайджана заявлении.

Отмечается, что незаконная деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе инфраструктурные изменения показывает, что заявления Армении о мирном урегулировании конфликта не что иное, как лицемерие и обман международной общественности: "Опыт автодороги "Варденис-Агдере", именуемой северным направлением и проложенной из оккупированного Кельбаджарского района, и центральной "Горус-Лачын", показывает, что новая дорога, которую планируется провести из Губадлинского и Джабраильского районов, будет служить более агрессивному разграблению природных и других ресурсов этих оккупированных территорий.

В целом, Армения наряду с инфраструктурными изменениями на оккупированных территориях Азербайджана, также уничтожает материально-культурное наследие, сменяет демографический состав, разграбляет минеральные ресурсы и занимается другой подобной незаконной деятельностью.

В отчетах по результатам миссий по расследованию фактов и оценке, проведенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ на оккупированных территориях Азербайджана, отражено, что незаконная деятельность серьезно угрожает мирному процессу.

В подготовленном в 2018 году отчете под названием "Незаконная деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана: доказательства на основе спутниковых данных" наглядно виден масштаб незаконных действий Армении.

Согласно международному гуманитарному праву, в частности Женевской конвенции 1949 года и Дополнительным протоколам, запрещено вести незаконную деятельность на оккупированных территориях.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ должны серьезно рассмотреть вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой на наших оккупированных территориях и серьезно влияющей на переговорный процесс.

Несмотря на благодатную почву для урегулирования конфликта, Армения продолжает свою незаконную деятельность, прячась за режимом прекращения огня, что является очередной провокационной попыткой подорвать переговорный процесс. Вот почему вся ответственность ложится на военно-политическое руководстве Армении.

Мы решительно осуждаем провокационные действия Армении, которая нарушает международные обязательства и продолжает совершать незаконные действия на оккупированных территориях, требуем от агрессора положить конец деяниям, которые направлены против регионального мира, безопасности и процветания, и вывести захватнические силы с оккупированных территорий Азербайджана.

Азербайджан оставляет за собой право адекватно реагировать на подобные провокационные действия страны-оккупанта".