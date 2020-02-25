МИД: Армения ответственна за убийство азербайджанского солдата

"24 февраля текущего года в результате очередного грубого нарушения со стороны ВС Армении режима прекращения огня в направлении азербайджанского села Гушчу Айрым Газахского района погиб наш солдат-пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу. Хотим отметить, что кровавый инцидент произошел на азербайджано-армянской госгранице".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Продолжительное нарушение перемирия со стороны ВС Армении как на госгранице двух стран, так и на линии соприкосновения войск двух стран, а также обстрел азербайджанских военных и гражданских лиц ясно показывает захватническую политику и истинную суть "революционных" инициатив руководства этой страны. Этим целенаправленным убийством армянская сторона в очередной раз открыто подтверждает, что именно она является оккупантом, и попытки спрятаться за созданным на оккупированных территориях Азербайджана марионеточным режимом совершенны необоснованны.

Инцидент, случившийся в преддверии поминания жертв Ходжалинского геноцида, является очередной коварной и подлой попыткой Армении отвлечь внимание мировой общественности от ее грязных деяний.

Убийство солдата Государственной пограничной службы, защищающего признанные на международном уровне границы Азербайджана - преступление, и ответственность за это кровавое преступление лежит на Армении.

Мы скорбим вместе с близкими и родными погибшего солдата. Аллах рехмет элесин!".