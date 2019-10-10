МИД Азербайджана: Имя главного редактора польского издания исключено из списка нежелательных лиц

Гражданин Польши, главный редактор агентства "Glob-Press" Влодимеж Кжижановски обратился в министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана с просьбой исключить его имя из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В письме Влодимеж Кжижановски отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, а также законы страны, и что своим визитом на оккупированные территории ни в коем случае не намеревался ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Он также заявил, что не был осведомлен о последствиях визита и в будущем воздержится от подобных незаконных визитов.

Обращение гражданина Польши было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.