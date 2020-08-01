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МИД Азербайджана ответил Мнацаканяну

МИД Азербайджана ответил Мнацаканяну Прекращение огня не является решением конфликта, цель состоит в том, чтобы устранить основные последствия конфликта
Нагорно-карабахский конфликт
1 августа 2020 г. 18:06
МИД Азербайджана ответил Мнацаканяну

Встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с так называемым "министром" незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и обсуждение на ней  попыток нападения Арменией на международной азербайджано-армянской границе является очередным провокационным шагом. Очевидно, что эта игрушечная встреча не что иное, как самообман".

Как сообщает Report, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева

"Что касается деэскалации и соблюдения прекращения огня, то прекращение огня не является решением конфликта, цель состоит в том, чтобы устранить основные последствия конфликта и, прежде всего, заложить основу для всеобъемлющих и предметных переговоров о выводе войск с оккупированных территорий. 

Механизмы прекращения огня следует рассматривать как техническую проблему в контексте вывода армянских войск с территории Азербайджана.

Если Армения действительно хочет достичь мира, то она должна положить конец оккупации Армении, которая является причиной нарушения прекращения огня, и незаконного присутствия армянских вооруженных сил на территориях Азербайджана", - заявила Л. Абдуллаева. 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Zöhrab Mnatsakanyana cavab verdi

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