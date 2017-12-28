МИД: Азербайджан положительно оценивает идею увеличения числа участников мониторинговой миссии ОБСЕ

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан положительно оценивает идею увеличения числа участников мониторинговой миссии ОБСЕ, это должно вестись параллельно с субстантивными переговорами по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и способствовать усилиям Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на пресс-конференции.

"Мы ждём, что Армения соблюдет все нормы и принципы международного права и в первую очередь войска будут выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Мы положительно оцениваем то, что после встречи в Женеве переговоры пошли в субстантивном ключе", - заявил Х. Гаджиев.