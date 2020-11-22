Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана

Обнародовано видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон признает, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Обнародовано видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон признает, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Как сообщает Report, этим видео в своем аккаунте Facebook поделилась глава Азербайджанского дома в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева.

Она также процитировала его выступление, где Эммануэль Макрон отметил, что 7 оккупированных районов принадлежат Азербайджану.

"Согласно международному праву, Нагорный Карабах и другие 7 прилегающих к нему районов признаны Организацией Объединенных Наций территорией Азербайджана. Поэтому, если нет стремления к суверенному государству, не вмешивайтесь в этот вопрос", - сказал Макрон.