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Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана

Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана Обнародовано видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон признает, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.
Нагорно-карабахский конфликт
22 ноября 2020 г. 20:23
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
Эммануэль Макрон

Обнародовано видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон признает, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Как сообщает Report, этим видео в своем аккаунте Facebook поделилась глава Азербайджанского дома в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева.

Она также процитировала его выступление, где Эммануэль Макрон отметил, что 7 оккупированных районов принадлежат Азербайджану.

"Согласно международному праву, Нагорный Карабах и другие 7 прилегающих к нему районов признаны Организацией Объединенных Наций территорией Азербайджана. Поэтому, если нет стремления к суверенному государству, не вмешивайтесь в этот вопрос", - сказал Макрон.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMakron Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu etiraf etdi

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