Лейла Абдуллаева: Этот случай полностью противоречит призыву сопредседателей Минской группы о подготовке народов к миру

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Армянские вооруженные силы, нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции пограничного боевого пункта недалеко от села Шихлы II Газахского района, в результате чего был ранен солдат Государственной пограничной службы Джейхун Байрамов. Хотелось бы особо подчеркнуть, что этот случай произошел не на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, а именно на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Report, эти мысли прозвучали в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейлы Абдуллаевой.

Лейла Абдуллаева отметила, что премьер-министр Армении во вчерашнем интервью говорил, что для конкретного результата переговоров по урегулированию конфликта важно достичь решения, отвечающего интересам армянского и азербайджанского народов. Спустя несколько часов после этого заявления на армяно-азербайджанской границе произошел упомянутый инцидент. Как в таком случае можно верить словам руководителя Армении о мире и урегулировании конфликта?! Произошедший случай полностью противоречит известному призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ о подготовке народов к миру.

«Руководство Армении наконец должно понять, что главный вопрос, отвечающий интересам как армянского, так и азербайджанского народов, заключается в обеспечении устойчивого мира и благосостояния в регионе. Единственный путь достижения этого – устранение фактора военной оккупации, освобождение оккупированных азербайджанских земель и обеспечение возвращения изгнанных с этих территорий вынужденных переселенцев к родным очагам. Лишь после этого в регионе будут обеспечены устойчивый мир, развитие и прогресс, отвечающие интересам двух народов», - сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел.