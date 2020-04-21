Лавров: Нынешний формат по карабахскому урегулированию полезный

В настоящее время на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом в ходе круглого стола в формате онлайн, организованный Фондом Горчакова заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, коснувшись резолюций Совета безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту.

"Резолюции, которые принимались - это известные документы. Они принимались в разгар боевых действий и предполагали, прежде всего, полное прекращение боевых действий и переход к переговорам. В них подтверждалась территориальная целостность Азербайджанской Республики. Но, в них же, содержался призыв остановить войну и перейти к переговорам. С тех пор к переговорам приступали, и не раз. Сейчас уже устоялся формат переговоров Баку-Ереван, тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ ", - подчеркнул Лавров, добавив, что это полезный и хороший формат, в котором воплотилось требование Совбеза ООН прекратить войну и начать договариваться.

Он еще раз напомнил, что есть и Мадридские договоренности, есть документы, подготовленные российской стороной в 2010-11 годах, так называемые Казанские принципы и есть проекты, которые год назад, в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России с участием сопредседателей были распространены, которые сейчас активно обсуждаются.

"Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических, и прочих коммуникаций. Так, что я убежден, что когда мы придем к решению о подписании этих документов - это будет важнейших шаг в выполнении резолюций Совбеза ООН, которые требовали прекратить войну и начать договариваться. Теперь нужно договариваться, и именно этого мы добиваемся как сопредседатели МГ ОБСЕ", - резюмировал глава МИД РФ.