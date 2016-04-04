Лавров и Керри условились активизировать работу Минской группы ОБСЕ

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре настоятельно призвали Азербайджан и Армению к незамедлительному прекращению боевых действий, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств "выразили серьезную озабоченность эскалацией противостояния в Нагорном Карабахе, подтвердив настоятельный призыв к незамедлительному прекращению боевых действий".

"Условлено активизировать усилия России, США и Франции как сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, - заявили в российском дипведомстве. - Лавров и Керри осудили попытки отдельных "внешних игроков" подстегивать конфронтацию вокруг Карабаха".