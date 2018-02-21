Каспршик: Расширение офиса позволит увеличить частоту проведения мониторинга в зоне карабахского конфликта

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта создаст условия для увеличения частоты проведения мониторинга.

Как передает Report, об этом в интервью News.am заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик.

Он напомнил, что принцип расширения офиса был принят президентами Азербайджана и Армении на встречах на высшем уровне в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге.

"Я приветствую решение президентов, и я продолжаю поддерживать постоянный контакт с председательством ОБСЕ, сопредседателями и сторонами, чтобы помочь этой инициативе продвигаться в конструктивном русле", - указал А.Каспршик.

По словам представителя, расширенная миссия наблюдателей будет включать ряд международных сотрудников.

"Дополнительные сотрудники будут выполнять те же задачи, что и нынешние полевые помощники личного представителя", - добавил А.Каспршик.

"Наличие дополнительного персонала создаст потенциал для увеличения частоты проведения мониторинга со стороны офиса личного представителя", - подчеркнул представитель.

По его словам, решение о расширении миссии можно рассматривать в качестве меры укрепления доверия, которая могла бы способствовать уменьшению напряженности на линии соприкосновения и повышению стабильности в регионе.