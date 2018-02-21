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    Каспршик: Расширение офиса позволит увеличить частоту проведения мониторинга в зоне карабахского конфликта

    Дополнительные сотрудники будут выполнять те же задачи, что и нынешние полевые помощники личного представителя

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта   создаст условия для увеличения частоты проведения мониторинга.

    Как передает Report, об этом в интервью News.am заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик.

    Он напомнил, что принцип расширения офиса  был принят президентами  Азербайджана и Армении на встречах на высшем уровне в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге.

    "Я приветствую решение президентов, и я продолжаю поддерживать постоянный контакт с председательством ОБСЕ, сопредседателями и сторонами, чтобы помочь этой инициативе продвигаться в конструктивном русле", - указал А.Каспршик.

    По словам представителя, расширенная миссия наблюдателей будет включать ряд международных сотрудников.

    "Дополнительные сотрудники будут выполнять те же задачи, что и нынешние полевые помощники личного представителя", - добавил А.Каспршик.

    "Наличие дополнительного персонала создаст потенциал для увеличения частоты проведения мониторинга со стороны офиса личного представителя", - подчеркнул представитель.

    По его словам, решение о расширении миссии можно рассматривать в качестве меры укрепления доверия, которая могла бы способствовать уменьшению напряженности на линии соприкосновения и повышению стабильности в регионе. 

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