Израильский эксперт: Серж Саргсян своими действиями доказал, что является преемником фашиста Нжде

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Традиции мультикультурализма Азербайджана могут служить примером для государств мира".

Как сообщает Report, об этом руководитель израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма Арье Гут заявил на международной конференции на тему "Модель мультикультурализма Азербайджана: этнокультурное разнообразие".

По его словам, Азербайджан является одним из немногих государств, где различные народы живут в условиях мира: "Армения оккупировала территории Азербайджана, в стране более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, но несмотря на это в Азербайджане никогда не наблюдался антисемитизм и этот факт вызывает гордость".

А. Гут отметил, что президент Армении Серж Саргсян своими действиями доказал, что является преемником фашиста Нжде.