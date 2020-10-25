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Ильхам Алиев: Работа Трампа по урегулированию конфликта, полностью соответствует международным отношениям

Ильхам Алиев: Работа Трампа по урегулированию конфликта, полностью соответствует международным отношениям "Считаю, что работа, которую ведет Президент Трамп по урегулированию конфликта, полностью соответствует международным отношениям".
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 16:27
Ильхам Алиев: Работа Трампа по урегулированию конфликта, полностью соответствует международным отношениям
Ильхам Алиев

"Считаю, что работа, которую ведет Президент Трамп по урегулированию конфликта, полностью соответствует международным отношениям".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Мы полностью поддерживаем его позицию, личное мнение в этой связи. Мы видим, что позиция США сбалансированная, и так и должно быть. Потому что США – посредник. Что же касается критических высказываний Президента Трампа о Турции, кстати, я не видел этого в прессе. Но его мысли были конструктивными. США не встают на чью-либо сторону. Также и другие сопредседатели должны быть нейтральными. Мы понимаем, что у очень большого армянского лобби есть возможности влияния на внутреннюю политику не только США, но также Франции и России, что оно занимается мощной лоббистской деятельностью, что в настоящее время они всеми своими силами ведут деятельность против Азербайджана, и мы понимаем уровень давления, который они могут оказывать. Но в то же время открытая политика Президента Трампа поддерживается здесь, в Азербайджане, не только мной, но и нашим народом", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Trampın münaqişənin həlli ilə bağlı gördüyü işlər beynəlxalq münasibətlərə tam uyğundur"

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