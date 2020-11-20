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Ильхам Алиев: Начался новый период для Агдама

Ильхам Алиев: Начался новый период для Агдама Ни в Джабраиле, ни в Физули не осталось хотя бы одного целого здания
Нагорно-карабахский конфликт
20 ноября 2020 г. 12:22
Ильхам Алиев: Начался новый период для Агдама
Ильхам Алиев
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"Теперь начался новый период для Агдама. У нас имеются большие планы".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал во время обращения к народу в связи с освобождением Агдамского района.

Глава государства отметил, что на оккупированных территориях все разрушено:
"Мой визит в Физули и Джабраил был освещен в СМИ, и все, весь мир увидел, с каким озверевшим врагом мы столкнулись. Ни в Джабраиле, ни в Физули не осталось хотя бы одного целого здания, только воинская часть и некоторые строения, относящиеся к воинской части. Вся остальная инфраструктура, все здания, дома, исторические памятники, наши религиозные памятники разрушены озверевшим врагом".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "A new era begins for Aghdam"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ağdam üçün yeni dövr başlayır"

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