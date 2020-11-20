Ильхам Алиев: Начался новый период для Агдама

Ни в Джабраиле, ни в Физули не осталось хотя бы одного целого здания

"Теперь начался новый период для Агдама. У нас имеются большие планы".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал во время обращения к народу в связи с освобождением Агдамского района.

Глава государства отметил, что на оккупированных территориях все разрушено:

"Мой визит в Физули и Джабраил был освещен в СМИ, и все, весь мир увидел, с каким озверевшим врагом мы столкнулись. Ни в Джабраиле, ни в Физули не осталось хотя бы одного целого здания, только воинская часть и некоторые строения, относящиеся к воинской части. Вся остальная инфраструктура, все здания, дома, исторические памятники, наши религиозные памятники разрушены озверевшим врагом".