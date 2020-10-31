Ильхам Алиев: Мы изменили реалии и теперь они должны их учитывать

"Теперь они должны их учитывать, и то, что мы предлагали им в течение 27 лет, возможно, утратило силу"

"Сейчас мы должны обсудить это, так как сегодня мы видим новые реалии. Прежде всего, мы не приходили ни к какой договоренности относительно автономного района. Это, во-первых. Мы не приходили к такой договоренности. Когда мы предлагали это, армяне отклоняли. Они требовали независимости, на которую мы не соглашались. Сегодня реалии изменились. Мы неоднократно слышали о том, что есть реалии, которые вы должны учитывать".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об этом 28 октября в интервью немецкому телеканалу ARD, высказывая мнение относительно вопроса автономии Нагорного Карабаха.

Подчеркнув, что Азербайджан изменил реалии, глава государства сказал: "Теперь они должны их учитывать, и то, что мы предлагали им в течение 27 лет, возможно, утратило силу. Поэтому мы теперь должны вести обсуждения и, кстати, если Армения готова, приступить к новому этапу переговоров и направить завтра в Женеву нашего министра иностранных дел для обсуждения за столом переговоров будущего Нагорного Карабаха.

Но для этого Армения должна остановиться. За эти месяцы они всегда пытались вернуть освобожденные нами территории, что и является основной причиной их поражения".