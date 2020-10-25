Ильхам Алиев: Мы хотим возвращения наших земель

"Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня".

"Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Но при этом Армения, ее премьер-министр должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным Соединенными Штатами Америки, Россией и Францией. Два дня назад премьер-министр Армении сказал, что нагорно-карабахский конфликт не имеет дипломатического решения.

Мы хотим прекращения огня, возвращения наших земель. Армения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, мирным планом, представленным США, Францией и Россией, должна взять обязательство по освобождению земель. Но она не говорит об этом", - сказал Ильхам Алиев.