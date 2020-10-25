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Report Georgia

Ильхам Алиев: Мы хотим возвращения наших земель

Ильхам Алиев: Мы хотим возвращения наших земель "Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня".
Нагорно-карабахский конфликт
25 октября 2020 г. 15:19
Ильхам Алиев: Мы хотим возвращения наших земель
Президент Ильхам Алиев

"Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Но при этом Армения, ее премьер-министр должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным Соединенными Штатами Америки, Россией и Францией. Два дня назад премьер-министр Армении сказал, что нагорно-карабахский конфликт не имеет дипломатического решения.

Мы хотим прекращения огня, возвращения наших земель. Армения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, мирным планом, представленным США, Францией и Россией, должна взять обязательство по освобождению земель. Но она не говорит об этом", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz torpaqlarımızın qaytarılmağını istəyirik"

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