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Ильхам Алиев: Мы достаточно проинформировали мировую общественность об истории конфликта

Ильхам Алиев: Мы достаточно проинформировали мировую общественность об истории конфликта Армянские лоббистские организации, действующие во многих странах мира, сформировали у мировой общественности искаженное представление как об истории региона, так и об истории конфликта
Нагорно-карабахский конфликт
26 октября 2020 г. 13:08
Ильхам Алиев: Мы достаточно проинформировали мировую общественность об истории конфликта
Президент Ильхам Алиев

"В начале 90-х годов прошлого века об Азербайджане в мире не было столь широкого представления".

Как сообщает Report, об этом в ходе обращения к народу заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Армянские лоббистские организации, действующие во многих странах мира, сформировали у мировой общественности искаженное представление как об истории региона, так и об истории конфликта. Именно поэтому против нас в ту пору, когда мы теряли пядь за пядью наши земли, были введены санкции, которые действуют и по сей день. На первых порах нашей независимости Конгресс США ввел санкции против Азербайджана, обусловленные тем, что, якобы, Азербайджан совершает агрессию в отношении Армении.

Только представьте, эти санкции действуют по сей день. В то время азербайджанская дипломатия не смогла привести веские аргументы в противовес армянским измышлениям. В результате последовательной деятельности за последние годы мы достаточно проинформировали мировую общественность об истории Карабаха и конфликта. Сегодня вся эта работа становится нам хорошим подспорьем. В мире сложилось объективное мнение и представление по этому вопросу”, - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz dünya ictimaiyyətini münaqişənin tarixi ilə bağlı kifayət qədər məlumatlandırmışıq"

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