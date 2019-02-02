Ильхам Алиев: "Наша территориальная целостность не является, никогда не была и не будет темой переговоров"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ «Наша территориальная целостность не является, никогда не была и не будет темой переговоров».

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Бакинском конгресс-центре на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана.

«Конечно, важнейшей задачей является решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан укрепляет свои позиции в этом направлении в правовом, политическом и во всех других отношениях. Наша территориальная целостность не является, никогда не была и не будет темой переговоров. Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром, и в последние годы в этом направлении предприняты дополнительные шаги. В документах, подписанных мною со многими моими иностранными коллегами, выражена большая поддержка территориальной целостности Азербайджана. В документе о приоритетах партнерства, подписанном в прошлом году с Европейским Союзом, есть специальный пункт о территориальной целостности, суверенитете, неприкосновенности границ Азербайджана. Международные организации, ООН, ее Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности приняли резолюции в нашу пользу, то есть, отражающие справедливость. Постановления, принятые Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, ОБСЕ и другими организациями, укрепляют нашу позицию. Все это создает правовую базу, правовую основу для урегулирования конфликта, что укрепляет нашу позицию. Мы проводим очень большую пропагандистскую работу, то есть доводим реалии. В различных странах проводятся презентации, успешно идет процесс признания Ходжалинского геноцида, мы доводим правду о войне. Таким образом, формируем у международной общественности правильное представление. Потому что ей необходимо знать правду. Поэтому приняты все необходимые меры.

Параллельно растут наши экономическая мощь, военная мощь. Апрельские бои и проведенная в прошлом году успешная нахчыванская операция продемонстрировали нашу силу и профессионализм. Мы освободили стратегические высоты, контролируем стратегические коммуникации. Все это создает очень важную основу для урегулирования конфликта. Поэтому мы будем продолжать нашу политику по данному вопросу. Мы должны стать сильнее и мы становимся сильнее», - сказал Президент Ильхам Алиев.