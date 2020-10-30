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Human Right Watch подтвердила выпуск Арменией кассетных ракет по Барде

Human Right Watch подтвердила выпуск Арменией кассетных ракет по Барде В отчете отмечается, что эти бомбы были использованы при обстреле Барды
Нагорно-карабахский конфликт
30 октября 2020 г. 10:54
Human Right Watch подтвердила выпуск Арменией кассетных ракет по Барде
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“Армянские силы либо сами производят, либо закупают запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы".

Как передает Report, об этом отмечается в отчете Human Right Watch.

В отчете отмечается, что эти бомбы были использованы при обстреле Барды.

"Есть причина запрета международной конвенцией данного жестокого оружия, использование данного оружия в центре города является грубым неуважением к гражданским жизням и международному праву", - сказал эксперт организации Белкис Вилле.

В городе Барда 21 мирный житель погиб, более 70 были ранены.

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Версия на английском языке Human Rights Watch confirms use of cluster munitions by Armenia on Barda attack
Версия на азербайджанском языке “Human Right Watch” Ermənistanın Bərdəyə kaset bombaları atdığını təsdiqlədi

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