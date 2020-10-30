Human Right Watch подтвердила выпуск Арменией кассетных ракет по Барде

В отчете отмечается, что эти бомбы были использованы при обстреле Барды

“Армянские силы либо сами производят, либо закупают запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы".

Как передает Report, об этом отмечается в отчете Human Right Watch.

В отчете отмечается, что эти бомбы были использованы при обстреле Барды.

"Есть причина запрета международной конвенцией данного жестокого оружия, использование данного оружия в центре города является грубым неуважением к гражданским жизням и международному праву", - сказал эксперт организации Белкис Вилле.

В городе Барда 21 мирный житель погиб, более 70 были ранены.