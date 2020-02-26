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Халаф Халафов: Совершение преступлений в Ходжалы доказано

​Халаф Халафов: Совершение преступлений в Ходжалы доказано
© Report/Firi Salim

"Более 30 лет продолжается военная агрессия Армении против Азербайджана. Одна из самых кровавых страниц конфликта - Ходжалинский геноцид".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, 613 мирных жителей были убиты с особой жестокостью в результате Ходжалинского геноцида: "В ходе мероприятий, проведенных правоохранительными органами Азербайджана, совершение преступлений в Ходжалы полностью доказано. Эти преступления влекут ответственность как в государственном, так и в индивидуальном порядке".

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