Руководитель общины: В социальных сетях армяне пропагандируют свою оккупационную политику

"Сегодня мы живем в условиях информационной войны. Поэтому мы должны быть активнее в социальных сетях".

Как сообщает Report, об этом руководитель Общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики" Турал Гянджалиев сказал на встрече со студентами из Нагорного Карабаха, набравшими высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы страны в этом году.

Руководитель общины призвал студентов быть активнее в социальных сетях: "Сегодня на международной арене в информационной войне мы должны быть впереди. Потому что в нынешней ситуации это является одним из необходимых вопросов. Армяне посредством социальных сетей пропагандируют свою оккупационную политику. Поэтому мы должны активнее использовать соцсети для доведения до мировой общественности и международного сообщества реалий Азербайджана. Естественно, и в этой борьбе мы неизбежно сталкиваемся с трудностями. Нашу страницу в социальной сети армяне несколько раз пытались взломать. Однако впоследствии все это было предотвращено".