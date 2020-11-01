Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск

Как сообщалось ранее, на основании многочисленных сведений, распространяемых в местных и зарубежных средствах массовой информации о преступлениях, совершенных гражданином Грузии Ваагном Чахаляном на территории Азербайджанской Республики, Генеральная проку

Как сообщалось ранее, на основании многочисленных сведений, распространяемых в местных и зарубежных средствах массовой информации о преступлениях, совершенных гражданином Грузии Ваагном Чахаляном на территории Азербайджанской Республики, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики провела расследование и по факту возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 114 (наемничество), 29, 120.2.1 (умышленное убийство), 29, 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований) и другим статьям Уголовного кодекса, следствие поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе следствия в качестве обвиняемого лица по указанным статьям Уголовного кодекса был привлечен к следствию участник боевых действий против Азербайджанской армии на территории Нагорного Карабаха наемник Ваагн Чахалян, в отношении которого районным судом заочно была избрана мера пресечения в виде ареста. Он объявлен следственным органом в международный розыск.

В некоторых средствах массовой информации появились сообщения об убийстве Ваагна Чахаляна во время боевых действий, а также лишении его гражданства Грузии.

В ходе расследования, проведенного в связи с этим, стало известно, что в конце 2019 года Ваагн Чахалян принял гражданство Армении, по этой причине в начале 2020 года Грузия аннулировало гражданство этого лица. Затем Ваагн Чахалян обратился в соответствующие государственные структуры Грузии с просьбой о восстановлении гражданства этой страны, однако в июне 2020 года его обращение было рассмотрено и отклонено.

В результате расследования, проведенного генеральными прокуратурами Азербайджана и Грузии, в связи с распространенной 25.10.2020 в грузинских СМИ информацией об убийстве Ваагна Чахаляна, данный факт не нашел своего подтверждения.

В настоящее время расследование по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске Ваагна Чахаляна продолжается следственным управлением Генеральной прокуратуры.