Генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев стали шехидами

Генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев стали шехидами

Это еще раз говорит о том, что наши генералы и офицеры не прячутся за спинами солдат, а сами идут в бой

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В ходе боев героически погибли генерал-майор Азербайджанской армии Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев, отвечая на вопросы журналистов. "В течение двух суток по врагу были нанесены сокрушительные удары. Уничтожено до 100 человек живой силы противника, большое количество техники, боевой техники, транспорта, важных объектов. Сегодня в утренние часы генерал-майор Азербайджанской армии Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев героически погибли в ходе боев. Это еще раз говорит о том, что наши генералы и офицеры не прячутся за спинами солдат, а сами идут в бой. К сожалению, бои не обходятся без потерь", - сказал он. В результате отражения атаки противника в боях погибли военнослужащие Азербайджанской армии: 1) майор Ахмедов Намиг Заджан оглу 2) майор Новрузов Анар Гюльверди оглу 3) прапорщик Зейналлы Ильгар Аяз оглу 4) прапорщик Бабаев Яшар Васиф оглу 5) Контрактник, солдат-сверхсрочник Мустафазаде Эльчин Ариф оглу. Аллах рехмет элесин! Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











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Версия на азербайджанском языке General-mayor Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev və daha 5 hərbçi şəhid olub - SİYAHI