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Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня

Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня Гуманитарное прекращение огня, согласованное 18 октября при посредничестве Франции, также было грубо нарушено армянской стороной
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 10:16
Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня
Хикмет Гаджиев
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"Сразу после заявления премьер-министра Армении о следовании Арменией режиму гуманитарного прекращения огня в 08:00 вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции ВС Азербайджана. Гражданское население Тертерского района и прилегающих сел было обстреляло вооруженными силами Армении. Кроме того, с территорий Бердского, Чемберекского и Вардениского районов Армении были обстреляны наши позиции соответственно в Гедабекском, Товузском и Дашкесанском районах".

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что вслед за московским заявлением 10 октября Армения подвергла обстрелу баллистическими ракетами гражданское население в Гяндже:

"Гуманитарное прекращение огня, согласованное 18 октября при посредничестве Франции, также было грубо нарушено армянской стороной.

Все это еще раз демонстрирует, что Армения на словах поддерживает гуманитарное прекращение огня, а на деле прячется за гуманитарным прекращением огня, пользуясь этим для атак на вооруженные силы и гражданское население Азербайджана, концентрирования сил и получения новых позиций".

Помощник президента сказал, что цель Армении - сохранить и укрепить статус-кво, опирающийся на оккупацию:
"Азербайджанская сторона проявляет терпение. Собираются данные о нарушении гуманитарного прекращения огня и сообщаются странам-сопредседателям по назначению.

Ответственность за очередное нарушение гуманитарного прекращения огня несет Армения".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Növbəti dəfə humanitar atəşkəsin pozulmasına görə məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür"

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