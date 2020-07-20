Элин Сулейманов: Наши соотечественники достойно ответили армянам в США

На ограде представительства были установлены транспаранты большого размера, разоблачающие агрессивную политику Армении

"Я выражаю благодарность каждому гражданину и соотечественнику".

Об этом американскому бюро Report сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Посол выразил благодарность азербайджанцам, которые минувшим днем щитом выстроились перед армянами, желавшими провести акцию перед посольством Азербайджана в Вашингтоне: "Они достойно ответили на армянскую ложь и провокацию. И где? В столице Америки, центре Вашингтона. Сегодня голос Азербайджана доносится повсюду. Флаг нашего государства возвышается повсеместно, и везде слышат слова Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Да упокоит Аллах души всех шехидов, павших за Родину".

Отметим, что минувшим днем наши соотечественники, узнавшие о намерении армян провести акцию перед зданием посольства Азербайджана, прибыли в Вашингтон из многих городов и штатов Америки и собрались перед зданием посольства в поддержку своей страны.

На ограде представительства были установлены транспаранты большого размера, разоблачающие агрессивную политику Армении.

В акции, которая длилась более трех часов, приняли участие сотни азербайджанцев. Среди участников было большое количество представителей из Южного Азербайджана и Турции. Демонстранты скандировали такие лозунги, как "Карабах или смерть!", "Азербайджан, мы с тобой!", "Откажитесь от азербайджанских земель!", "Конец армянскому террору!".

Благодаря мерам предосторожности посольства и активности азербайджанцев, армяне были вынуждены провести свою акцию, не привлекая внимания в отдалении от посольства.

Вюсаля Аббасова