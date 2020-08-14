Депутат Госдумы: Азербайджану не было смысла провоцировать Армению

На днях между первыми лицами России и Азербайджана состоялась телефонная беседа, в ходе которой Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией первой в мире вакцины от COVID-19. Не осталась без внимания и наболевшая проблема напряжённости на азерб

"На днях между первыми лицами России и Азербайджана состоялась телефонная беседа, в ходе которой Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией первой в мире вакцины от COVID-19. Не осталась без внимания и наболевшая проблема напряжённости на азербайджано-армянской границе".

Об этом российскому бюро Report заявили в пресс-службе депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

Отмети, что в недавнем интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян однозначно заявил о вине азербайджанской стороны как в обострении ситуации на границе, так и в столкновении армян и азербайджанцев на территории России.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев прокомментировал сложившуюся ситуацию, высказав свое мнение в отношении позиции России и других членов ОДКБ, а также отметил, какие действия необходимо предпринять для урегулирования карабахской проблемы.

"Я считаю, что объективных причин для неожиданного всплеска напряжённости на азербайджанско-армянской границе между двумя странами не было", – сказал депутат Госдумы, а в поисках причин произошедшего предложил обратиться к анализу того, кому ситуация могла быть выгодна.

"Для меня очевиден тот факт, что Азербайджану не было смысла провоцировать Армению, – отметил Дмитрий Савельев. – Всё, чего хочет азербайджанская сторона – возврат оккупированных земель, и в течение 30 лет, несмотря на очень высокий уровень подготовки и технической оснащённости своей армии, Баку стремится решить проблему мирным путём".

Намерения Армении российский парламентарий видит далеко не такими однозначными. Пандемия коронавируса привела к экономическому спаду и безработице в стране, вызывая социальную напряжённость и усугубляя кризис власти. "Я не исключаю, что с помощью провокации армянское руководство пыталось отвлечь внимание населения от проблемной социально-экономической обстановки внутри страны", – отметил Дмитрий Савельев. Он указал также и на то, что практически все недавние бои проходили в непосредственной близости к азербайджанским нефтепроводам Баку-Джейхан и Баку-Супса, а также газопроводу Баку-Эрзерум.

"Вполне вероятно, что своими действиями Армения демонстрировала возможности в создании потенциальной угрозы коммуникациям на линии Восток-Запад, пробуя тем самым опосредованно оказать давление на Азербайджан", – добавил российский парламентарий.

Основной же возможной причиной провокации Дмитрий Савельев назвал попытку Армении вовлечь в конфликт Россию и другие страны, которые являются членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О том, что Армения рассчитывает на вмешательство союзников по ОДКБ, во всеуслышание заявлял, например, глава армянского дипломатического представительства в Москве Вардан Тоганян.

Позицию членов ОДКБ Дмитрий Савельев назвал сбалансированной: обеим сторонам конфликта были направлены призывы о прекращении огня. Напомним, что ранее и Совет безопасности ООН принял резолюцию с призывом прекратить огонь во всех конфликтах на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

"На мой взгляд, решение России и других стран-членов ОДКБ во многом продиктовано очень последовательной внешней политикой Азербайджана, который также показал, что столкновение не касается зоны деятельности ОДКБ, и тем самым выиграл в глазах мирового сообщества", – подчеркнул Дмитрий Савельев.

По его мнению, именно нейтралитет членов ОДКБ стал причиной возмущения армян, вылившегося в нападения на азербайджанцев в США, Канаде и Бельгии.

"Мне это представляется актом бессильной злобы, – заметил Дмитрий Савельев. – Николу Пашиняну стоит признать, что по всему миру Армения столкнулась с международной поддержкой мирной политики Азербайджана".

По убеждению депутата Госдумы, чтобы снять напряжённость в Закавказье, сопредседателям Минской группы ОБСЕ следует активизировать действия по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха. "Необходим конкретный план, основанный на "Казанской формуле" и с установлением чётких временных рамок: Армения передаёт Азербайджану все оккупированные ею районы, после этого Азербайджан снимает экономическую блокаду Армении, а Нагорный Карабах после возвращения беженцев проводит референдум о статусе территории", – заключил Дмитрий Савельев.

Российский депутат ссылается также на Мадридские принципы и резолюции Совета Безопасности ООН, принятые по карабахской проблеме, отмечая, что сейчас в переговорном процессе нужны реальные подвижки, которые может обеспечить только конкретика по всем вопросам.