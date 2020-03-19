​Cопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта распространили совместное заявление.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Отмечая текущую приостановку мониторинга со стороны личного представителя действующего председателя ОБСЕ в связи с исключительной ситуацией, возникшей в результате распространения COVID-19, сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США) призывают стороны подтвердить свою приверженность строгому соблюдению прекращения огня и воздержаться от любых провокационных действий, которые могут еще больше усилить напряженность в этот период".

В заявлении посредников отмечается, что "признавая, что медицинские ресурсы региона должны быть направлены исключительно на борьбу с распространением вируса и лечение пострадавших, мы настоятельно призываем стороны проявлять максимально возможную сдержанность, чтобы уменьшить риск эскалации, в том числе путем максимального использования существующих прямых каналов связи".

"Несмотря на жесткие ограничения на международные поездки, сопредседатели будут продолжать свои посреднические усилия без перерыва, оставаясь в тесном контакте друг с другом и со сторонами", - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.