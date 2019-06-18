Закир Гасанов: Армянская армия была разгромлена небольшой частью Азербайджанской армии

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"Успешно продолжаются реформы в Азербайджанской армии. Азербайджанская армия развивается и тому есть доказательства".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр сообщил, что для Азербайджанской армии закупается современное оружие, и общественность информируется об этом: "90% продемонстрированной в прошлом году на параде Азербайджанской армии венной техники - это новая и современная техника".

З.Гасанов отметил, что в апрельских боях 2016 года армянскую армию разгромила небольшая часть Азербайджанской армии: "Армяне были вынуждены обратиться к русским для прекращения огня".

По словам министра, ведутся работы в направлении совершенствования деятельности Военно-морских сил Азербайджана, решаются технические вопросы: "Совершенствуются находящиеся на балансе Азербайджанской армии военные самолеты, способные выполнять боевые задачи. Обновлены вертолетные площадки, они оснащены современным оружием. Вертолеты нашей армии способны поражать цель с дальнего расстояния".