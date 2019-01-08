Армяне обстреляли азербайджанские позиции

Баку. 8 января. REPORT.AZ / Подразделения Вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли Газахского района, в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.