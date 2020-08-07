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Армяне нарушили режим прекращения огня 34 раза за сутки

Армяне нарушили режим прекращения огня 34 раза за сутки Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Нагорно-карабахский конфликт
7 августа 2020 г. 10:00
Армяне нарушили режим прекращения огня 34 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

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Версия на английском языке Defense Ministry: Armenia breaks ceasefire 34 times a day
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 34 dəfə pozub

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