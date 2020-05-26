Армяне нарушили режим прекращения огня 26 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли Агдамского района, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.