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    Армяне нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки

    Баку. 19 января. REPORT.AZ / Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

    С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы Гедабекского района.

    Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шыхлар, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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