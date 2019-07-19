Министр: Переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию намеренно затягиваются официальным Ереваном

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"Переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию намеренно затягиваются официальным Ереваном".

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов сказал в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Эрлом Литценбергером.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр, подчеркнув продолжение агрессорской политики Армении, отметил, что несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном.

Э.Литценбергер, в свою очередь, подчеркивая, что США признают территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относятся, отметил, что его страна является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта, добавив, что это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа.