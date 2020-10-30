Армения отказалась передать семье тело покойного 84-летнего армянина

Несмотря на получение предварительного согласия и проведение всех организационных мероприятий в связи с передачей его по линии МККК, Армения отказалась принять тело М.Мелкумяна

Государственная комиссия по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана распространила заявление.

Как передает Report, в заявлении говорится:

Как сообщалось ранее, азербайджанская сторона хотела по линии Международного Комитета Красного Креста (МККК) передать армянской стороне 84-летнего Миши Мелкумяна, обнаруженного в поселке Гадрут и пребывающего в тяжелом состоянии из-за того, что был брошен армянами без еды и воды, однако армянская сторона проявила бесчеловечность и отказалась принять М.Мелкумяна.

М.Мелкумян, страдающий от хронической ишемии сердца, почечной недостаточности, пневмонии, пролежней и др. тяжелых заболеваний был немедленно госпитализирован, были приняты все необходимые медицинские процедуры для улучшения состояния его здоровья и задокументированы надлежащим образом. Тяжесть состояния М.Мелкумяна была подтверждена врачами-экспертами МККК. Несмотря на принятые меры, М.Мелкумян скончался ночью 30 октября, эпикриз в связи с его болезнями был представлен в МККК. Несмотря на получение предварительного согласия и проведение всех организационных мероприятий в связи с передачей его по линии МККК, Армения вновь проявила неуважение к международному гуманитарному праву и отказалась принять тело М.Мелкумяна для передачи проживающим в той стране родственникам.

Попытки Армении представить М.Мелкумяна как заложника является составной частью лживой кампании этой страны для прикрытия своих бесчеловечных действий.