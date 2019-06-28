МИД: Армения ищет отговорки, чтобы не двигать вперед переговорный процесс

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"Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопросы представителей СМИ в связи с результатами вашингтонской встречи, отметил, что при проведении сторонами конфликта, Арменией и Азербайджаном, переговоров как по Мадридским принципам, их обновленному варианту, так и по Казанским принципам или документу, именуемому "план Лаврова", на линии соприкосновения была напряженность".

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Министр иностранных дел Армении на вчерашнем брифинге прокомментировал слова министра иностранных дел Э.Мамедъярова о том, что в период переговоров по обсуждаемым по сей день документам на линии соприкосновения войск вовсе не царила полная стабильность, сказав, что "нельзя одной рукой вести переговоры, а другой открывать огонь".

На вопрос "Что вы думаете об этом?" в МИД ответили: "Несмотря на это продолжался субстантивный и интенсивный диалог. То есть переговорный процесс не должен превращаться в заложника ситуации на линии фронта. Не понимание этого и не извлечение вывода из этого еще раз доказывает мысль, что армянская сторона ищет отговорки, чтобы не двигать вперед переговорный процесс. Напоминаем, что причиной напряженности на линии фронта является именно незаконное присутствие вооруженных сил Армении на азербайджанских территориях, и для прекращения этой напряженности переговорный процесс должен продвигаться по решению субстантивных вопросов".