ГПС: Армения 81 раз нарушила режим прекращения огня, обстрелян экскаватор

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Газахском и Агстафинском районах в направлении пограничных боевых пунктов, где осуществляется служебно-боевая деятельность на линии соприкосновения, продолжаются случаи нарушения вооруженными силами Армении режима прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), с начала января и по сей день пограничные боевые пункты пограничного отряда "Газах" пограничных войск ГПС 81 раз подверглись обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении.

6 января в 15:35 подразделениями вооруженных сил Армении в направлении пограничного боевого пункта близ села Кемерли Газахского района был открыт огонь из снайперского оружия SVD калибра 7,62 мм, в результате чего пуля попала по ковшу экскаватора, управляемого выполняющим инженерные работы гражданским лицом, и пробило правое стекло кабины.

В результате инцидента пострадавших нет.