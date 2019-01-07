 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ГПС: Армения 81 раз нарушила режим прекращения огня, обстрелян экскаватор

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Газахском и Агстафинском районах в направлении пограничных боевых пунктов, где осуществляется служебно-боевая деятельность на линии соприкосновения, продолжаются случаи нарушения вооруженными силами Армении режима прекращения огня.

    Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), с начала января и по сей день пограничные боевые пункты пограничного отряда "Газах" пограничных войск ГПС 81 раз подверглись обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении.

    6 января в 15:35 подразделениями вооруженных сил Армении в направлении пограничного боевого пункта близ села Кемерли Газахского района был открыт огонь из снайперского оружия SVD калибра 7,62 мм, в результате чего пуля попала по ковшу экскаватора, управляемого выполняющим инженерные работы гражданским лицом, и пробило правое стекло кабины.

    В результате инцидента пострадавших нет.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi