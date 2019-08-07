Американский эксперт: Посещение Пашиняном Карабаха - провокация, нарушающая все нормы международного права

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"Посещение премьер-министром Армении Николом Пашиняном Нагорного Карабаха является чистой провокацией и нарушает все нормы международного права".

Об этом Report заявил американский политолог, профессор Университета Маркетт (Висконсин) Питер Тейс, комментируя участие Никола Пашиняна на открытии "панармянских игр" на оккупированных территориях Азербайджана.

По мнению эксперта, этот шаг Пашиняна является "частью психологической войны армянского фашистского руководства" в отношении официального Баку.

Своими действиями премьер-министр Армении игнорирует международное сообществo и внутренние экономические и социальные проблемы армянского народа, считает П. Тейс.

"Я наблюдаю, что армянская дипломатия прилагает все усилия, чтобы сохранить нынешний статус-кво, игнорируя при этом искреннее стремление азербайджанского народа вернуться в свои родные дома, свою родную землю, свободную от вооруженных сил Армении", - заявил американский политолог.

По его словам, пока международное сообщество отказывается называть вещи своими именами, оккупация армянскими вооруженными силами территорий Азербайджана продолжается. "Армянское вторжение на суверенные земли Азербайджана является одним из самых безжалостных актов на страницах мировой истории", - добавил американский эксперт.