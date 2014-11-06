Сапожник:"Надеюсь, что наше ремесло не исчезнет" - ВИДЕО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сапожник с 15-летним стажем Рагим Алиев научился своему ремеслу от дяди по материнской линии.

Он рассказал Report, что это ремесло передается в их семье от поколения к поколению. 35-летний Рагим является самым молодым сапожником в семье. Он старается передать секреты любимого дела своим детям. "Сапожничество - одна из древнейших профессий Азербайджана. Я стараюсь передать свое дело будущим поколениям. Наше ремесло нелегкое, но очень интересное", - отметил наш собеседник.