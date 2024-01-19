"Поговорим?" Гамида Гамидова с Зауром Оруджевым: Заболевания печени, вакцина от гриппа, вспышка кори

Известный журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Известный журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем традиционного пятничного подкаста стал врач-гепатолог, автор проекта MedProsvet Заур Оруджев.

В ходе беседы специалист рассказал о росте числа людей с заболеванием печени, видах гепатита и циррозе, вреде алкоголя, COVID-19, вакцине от гриппа и вспышке кори.

Заур Оруджев считает, что распространение кори в Азербайджане обусловлено антипрививочной пропагандой, которая повлекла негативное отношение родителей к вакцинации своих детей.

Врач также затронул темы проекта MedProsvet, уровня образования в Азербайджанском медицинском университете, лекарств от тяжелых болезней, а также связей врачей и фармакологических компаний.

Собеседники также поговорили о деятельность Министерства здравоохранения, TƏBIB, Системы обязательного медицинского страхования и использование искусственного интеллекта (ИИ) в медицине.