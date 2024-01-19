О нас

"Поговорим?" Гамида Гамидова с Зауром Оруджевым: Заболевания печени, вакцина от гриппа, вспышка кори

"Поговорим?" Гамида Гамидова с Зауром Оруджевым: Заболевания печени, вакцина от гриппа, вспышка кори Известный журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.
Мультимедиа
19 января 2024 г. 21:08
Поговорим? Гамида Гамидова с Зауром Оруджевым: Заболевания печени, вакцина от гриппа, вспышка кори

Известный журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем традиционного пятничного подкаста стал врач-гепатолог, автор проекта MedProsvet Заур Оруджев.

В ходе беседы специалист рассказал о росте числа людей с заболеванием печени, видах гепатита и циррозе, вреде алкоголя, COVID-19, вакцине от гриппа и вспышке кори.

Заур Оруджев считает, что распространение кори в Азербайджане обусловлено антипрививочной пропагандой, которая повлекла негативное отношение родителей к вакцинации своих детей.

Врач также затронул темы проекта MedProsvet, уровня образования в Азербайджанском медицинском университете, лекарств от тяжелых болезней, а также связей врачей и фармакологических компаний.

Собеседники также поговорили о деятельность Министерства здравоохранения, TƏBIB, Системы обязательного медицинского страхования и использование искусственного интеллекта (ИИ) в медицине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Видео“Danışaq?” layihəsinin budəfəki qonağı hepatoloq Zaur Orucov: Alkoqol ölümə gətirib çıxarırmı?

Самое важное

Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi