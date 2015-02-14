​Могила Гаджи Зейналабдина Тагиева - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Гаджи Зейналабдина Тагиев родился в 1823 году в бедной семье башмачника в Баку. Мать Умму ханум умерла, когда ему было 10 лет. В этом возрасте отец отдает мальчика в подмастерья каменщику. В 12 лет он уже умел точить камни, а в 15 - трудился как мастер и строил дома. Спустя некоторое время он уже был известен как строительный мастер и организатор.

Тагиев был крупным нефтяным магнатом и владельцем мельниц, фабрикантом, известным промышленником рыболовства, а также влиятельным кораблевладельцем. У него были крупные лесные угодья в Губинском и Евлахском районе, в Энзели и Расте - лесопасадки, дома и представительства. В Москве у него был 4-этажный дворец, а в Иране - караван-сарай.

1 сентября 1924 года Тагиев скончался. Согласно воле самого покойного, он похоронен в поселке Мардакян. Дочь Тагиева Сара ханум скончалась в 1991 году и была похоронена рядом с могилой отца.

Тагиев остался в памяти азербайджанского народа как символ благотворительности.

Report представляет вниманию читателей фотографии с могилы известного мецената и его дочери.