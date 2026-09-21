Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В ММ пройдут слушания по азербайджанскому языку и цифровому суверенитету

    Милли Меджлис
    • 21 сентября, 2026
    • 10:17
    В ММ пройдут слушания по азербайджанскому языку и цифровому суверенитету

    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по вопросам азербайджанского языка и защиты цифрового суверенитета.

    Как сообщает Report, эти вопросы включены в рабочий план Комитета по правам человека парламента на осеннюю сессию 2026 года.

    В частности, планируется обсудить положение азербайджанского языка в зарубежных государствах, а также защиту цифрового суверенитета и совершенствование правовых и институциональных механизмов противодействия дезинформации, дипфейкам и манипулятивным технологиям.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Азербайджанский язык
    Milli Məclisdə Azərbaycan dilinə və rəqəmsal suverenliyin qorunmasına dair dinləmələr keçiriləcək
    Milli Majlis to hold hearings on Azerbaijani language, digital sovereignty

    Последние новости

    01:56

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    Лента новостей