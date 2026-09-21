В ММ пройдут слушания по азербайджанскому языку и цифровому суверенитету

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по вопросам азербайджанского языка и защиты цифрового суверенитета.

Как сообщает Report, эти вопросы включены в рабочий план Комитета по правам человека парламента на осеннюю сессию 2026 года.

В частности, планируется обсудить положение азербайджанского языка в зарубежных государствах, а также защиту цифрового суверенитета и совершенствование правовых и институциональных механизмов противодействия дезинформации, дипфейкам и манипулятивным технологиям.