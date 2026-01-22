Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В ММ пройдет конференция, посвященная 103-летию со дня рождения Гейдара Алиева

    В Милли Меджлисе пройдет конференция, посвященная 103-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, вопрос включен в рабочий план парламентского комитета по молодежи и спорту на весеннюю сессию 2026 года.

    Предусматривается проведение совместно с молодежными организациями конференции на тему "Азербайджанская молодежь и Гейдар Алиев".

    MM-də Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunan konfrans keçiriləcək

