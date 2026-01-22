В ММ пройдет конференция, посвященная 103-летию со дня рождения Гейдара Алиева
Милли Меджлис
- 22 января, 2026
- 10:41
В Милли Меджлисе пройдет конференция, посвященная 103-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, вопрос включен в рабочий план парламентского комитета по молодежи и спорту на весеннюю сессию 2026 года.
Предусматривается проведение совместно с молодежными организациями конференции на тему "Азербайджанская молодежь и Гейдар Алиев".
