В ММ пройдет конференция, посвященная 103-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Милли Меджлисе пройдет конференция, посвященная 103-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, вопрос включен в рабочий план парламентского комитета по молодежи и спорту на весеннюю сессию 2026 года.

Предусматривается проведение совместно с молодежными организациями конференции на тему "Азербайджанская молодежь и Гейдар Алиев".