MM-də Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunan konfrans keçiriləcək
Milli Məclis
- 22 yanvar, 2026
- 10:30
Milli Məclisdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunan konfrans keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin Gənclər və idman komitəsinin 2026-cı ilin yaz sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.
Konfransın "Azərbaycan gəncliyi və Heydər Əliyev" mövzusunda gənclər təşkilatları ilə birgə keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
11:01
Azərbaycanda qatlanan cib bıçaqlarının satışının qadağan edilməsi təklif olunurMilli Məclis
11:00
Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən bir ailənin dörd üzvü müalicədən sonra evə buraxılıblar - YENİLƏNİBHadisə
10:57
NTD klubu heyətinə yeni basketbolçu qatıbKomanda
10:56
Təbrizin əsas prospektində dövlət məktəbləri bağlanıbRegion
10:51
Rusiyada göyərtəsində 335 sərnişinin olduğu təyyarə texniki nasazlıqla üzləşibRegion
10:44
Bakının Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
10:43
Bu il keçiriləcək buraxılış və qəbul imtahanlarının qrafiki açıqlanıbElm və təhsil
10:39
Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıbHadisə
10:38