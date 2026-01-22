İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    MM-də Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunan konfrans keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 22 yanvar, 2026
    • 10:30
    MM-də Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunan konfrans keçiriləcək
    Heydər Əliyev

    Milli Məclisdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunan konfrans keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin Gənclər və idman komitəsinin 2026-cı ilin yaz sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.

    Konfransın "Azərbaycan gəncliyi və Heydər Əliyev" mövzusunda gənclər təşkilatları ilə birgə keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Heydər Əliyev Milli Məclis konfrans
    В ММ пройдет конференция, посвященная 103-летию со дня рождения Гейдара Алиева

    Son xəbərlər

    11:01

    Azərbaycanda qatlanan cib bıçaqlarının satışının qadağan edilməsi təklif olunur

    Milli Məclis
    11:00

    Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən bir ailənin dörd üzvü müalicədən sonra evə buraxılıblar - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:57

    NTD klubu heyətinə yeni basketbolçu qatıb

    Komanda
    10:56

    Təbrizin əsas prospektində dövlət məktəbləri bağlanıb

    Region
    10:51

    Rusiyada göyərtəsində 335 sərnişinin olduğu təyyarə texniki nasazlıqla üzləşib

    Region
    10:44

    Bakının Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    10:43

    Bu il keçiriləcək buraxılış və qəbul imtahanlarının qrafiki açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:39

    Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıb

    Hadisə
    10:38

    Donald Trampın yeni idxal rüsumlarından imtina etməsi qızılı ucuzlaşdırıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti