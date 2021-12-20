В ММ предложили не отзывать диппаспорта депутатов по истечении срока их полномочий

В Азербайджане по истечении срока полномочий депутатов их дипломатические паспорта отзываются.

В Азербайджане по истечении срока полномочий депутатов их дипломатические паспорта отзываются.

По сообщению Report, об этом на пленарном заседании парламента заявил депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы.

По словам С.Рустамханлы, этот вопрос следует пересмотреть и предложил не отзывать дипломатические паспорта лиц, которые больше не занимаются парламентской деятельностью.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли отметил, что положения о дипломатическом паспорте депутата нашли отражение в законе "О статусе депутата": "Если депутаты выдвинут предложения по этому вопросу, он может быть рассмотрен".

Спикер парламента Сахиба Гафарова подчеркнула, что депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, в связи с чем его можно принять во внимание.