    В ММ обсуждается ежегодный доклад омбудсмена

    Милли Меджлис
    • 03 марта, 2026
    • 11:27
    На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

    Как сообщает Report, доклад представляет омбудсмен Сабина Алиева.

    В документе отражены результаты работы института омбудсмена за 2025 год, меры, принятые по обращениям граждан, а также предложения омбудсмена на предстоящий период.

    После представления доклада депутаты приступят к его обсуждению.

    Лента новостей