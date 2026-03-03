В ММ обсуждается ежегодный доклад омбудсмена

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

Как сообщает Report, доклад представляет омбудсмен Сабина Алиева.

В документе отражены результаты работы института омбудсмена за 2025 год, меры, принятые по обращениям граждан, а также предложения омбудсмена на предстоящий период.

После представления доклада депутаты приступят к его обсуждению.