В ММ обсуждается ежегодный доклад омбудсмена
Милли Меджлис
- 03 марта, 2026
- 11:27
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.
Как сообщает Report, доклад представляет омбудсмен Сабина Алиева.
В документе отражены результаты работы института омбудсмена за 2025 год, меры, принятые по обращениям граждан, а также предложения омбудсмена на предстоящий период.
После представления доклада депутаты приступят к его обсуждению.
