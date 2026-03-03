Parlamentdə Ombudsmanın illik məruzəsi müzakirə edilir
Milli Məclis
- 03 mart, 2026
- 11:02
Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında Azərbaycanın İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) illik məruzəsi müzakirəyə çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, məruzəni ombudsman Səbinə Əliyeva təqdim edir.
Sənəddə Ombudsman təsisatı tərəfindən 2025-ci ildə görülən işlər, vətəndaşların müraciətləri ilə əlaqədar atılmış addımlar və növbəti dövr üçün Ombudsmanın təklifləri yer alıb.
Təqdimatdan sonra deputatlar məruzəni müzakirə edəcəklər.
