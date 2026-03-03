İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Parlamentdə Ombudsmanın illik məruzəsi müzakirə edilir

    Milli Məclis
    • 03 mart, 2026
    • 11:02
    Parlamentdə Ombudsmanın illik məruzəsi müzakirə edilir

    Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında Azərbaycanın İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) illik məruzəsi müzakirəyə çıxarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, məruzəni ombudsman Səbinə Əliyeva təqdim edir.

    Sənəddə Ombudsman təsisatı tərəfindən 2025-ci ildə görülən işlər, vətəndaşların müraciətləri ilə əlaqədar atılmış addımlar və növbəti dövr üçün Ombudsmanın təklifləri yer alıb.

    Təqdimatdan sonra deputatlar məruzəni müzakirə edəcəklər.

    В ММ обсуждается ежегодный доклад омбудсмена

